Come prevedibile, Roberto D'Aversa, ormai ex tecnico del Lecce, è stato stangato dal Giudice Sportivo dopo il pessimo episodio della testata rifilata all'attaccante del Verona Thomas Henry al termine della gara del Via del Mare: sono quattro le giornate di squalifica inflitte al tecnico, con annessa ammenda di 10mila euro. Multa da ottomila euro anche per il club salentino per il lancio di tre petardi, tre fumogeni e numerose bottigliette di plastica. Sanzioni economiche anche per il Genoa e il Sassuolo, entrambe da 2mila euro.

Per quel che riguarda i calciatori, salteranno il prossimo turno, oltre allo stesso Henry, anche Banda (Lecce), Bonaventura (Fiorentina), Doig e Thorstvedt (Sassuolo), Fazzini (Empoli), Kastanos (Salernitana) e Sabelli (Genoa). Prima ammonizione per l'interista Davy Klaassen.