Sono quattro i giocatori squalificati dal Giudice sportivo dopo l'ultimo turno di Serie A. I giocatori bloccati per un turno sono Ampadu (Spezia), Calabria (Milan), Cataldi (Lazio) e Sabiri (Sampdoria). In ottica Inter, invece, è da segnalare l'ottava sanzione per Marcelo Brozovic e la quarta per Henrikh Mkhitaryan, ammonito sabato contro il Monza ed ora ufficialmente in diffida.