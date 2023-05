Il Giudice sportivo ha deciso di sanzionare l'Atalanta chiudendo per un turno la "Curva Nord Pisani", il settore da cui domenica scorsa sono piovuti insulti razzisti nei confronti dello juventino Dusan Vlahovic. "I collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto, provenivano fino all'80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore (denominato "Curva Nord Pisani'")", si legge nel referto pubblicato sul sito della Lega Serie A.

Nello stesso documento si legge che l'Inter è stata sanzionata con 2mila euro di multa "per avere suoi so-stenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Sempre in chiave nerazzurra, da segnalare anche l'ingresso in diffida di Lautaro Martinez.

Cinque, infine, i giocatori squalificati dopo la 34esima giornata: si tratta di Agudelo, Bronn, Maehle, Posch e Thiaw.