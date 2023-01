Il cartellino giallo rimediato ieri nella finale di Supercoppa italiana vinta dall'Inter contro il Milan costa a Nicolò Barella l'ingresso tra i diffidati. Come si legge nel comunicato pubblicato oggi sul sito della Lega Serie A, il centrocampista sardo non è l'unico nerazzurro citato nel dispositivo del Giudice sportivo: da segnalare anche la seconda sanzione per Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.