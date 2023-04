Sono nove i giocatori squalificati per un turno dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 28esima giornata di Serie A conclusasi ieri con Torino-Sassuolo 1-1: si tratta di Jeison Murillo, Lorenzo Tonelli, Roberto Pereyra (per lui anche una multa da 1500 euro), Sofyan Ambrabat, Alexis Blin, Gianluca Caprari, Fabio De Paoli, Moise Kean e Rafael Toloi. In chiave Inter, da segnalare la sesta sanzione per Marcelo Brozovic e la quarta con diffida per Francesco Acerbi, entrambi ammoniti nella gara di sabato scorso contro la Fiorentina