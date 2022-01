Giovedì assemblea di Lega, cambia la sede: sarà allo Sheraton di Milano

Prima chiamata ore 10, seconda chiamata ore 12

La Lega Serie A ha comunicato un cambio di sede per l'assemblea in programma giovedì 27 gennaio. Considerata l'importanza dei temi all'ordine del giorno, infatti, si è deciso di traslocare l'appuntamento dalla sede di Via Rosellini allo Sheraton Hotel Milano di Via Caldera, nei pressi dello stadio San Siro.