"C'è un calendario difficile ma noi ci siamo allenati bene, abbiamo preso bene la rincorsa e quindi secondo me avremo molte soddisfazioni". Lo dice Giovanni Storti, comico di fede interista del trio 'Aldo, Giovanni e Giacomo', intervistato sul canale YouTube di Gianluca Rossi per analizzare questi primi mesi di Inter.

"Mi ha stupito sicuramente il gioco, in positivo - ammette -. Mi sembrava che negli anni scorsi forse prevedibile, invece ora ci sono sprazzi strepitosi che ti fanno divertire. Secondo me è questo gioco che darà grandi soddisfazioni. Thuram al posto di Lukaku? Non segna molto, ma fa sponda e fa gioco. È stato un grande acquisto, non mi ha fatto rimpiangere Lukaku. Come ho vissuto i fischi? Io ero contento che lui tornasse, quasi entusiata. Non era mai in forma, che giocatore è uno che non entra mai in forma? All'inizio mi è dispiaciuto, il suo addio mi ha fatto soffrire. Ero molto contento quando ho saputo che tornava, poi ho sofferto un pelo quando è andato via ma adesso basta. Secondo me quei fischi li ha patiti così come ha patito il clima, sugli spalti non gli volevano bene. Quando sei in campo e non ti vogliono bene, soffri. Però dobbiamo considerare anche che durante Inter-Roma gli sono arrivate poche palle".