Dal sogno di giocare in Serie A con l'Inter al ritrovarsi in Svezia il passo è stato breve - e felice - per Riccardo Brugnoni, ex portiere delle giovanili nerazzurre che ha raccontato la sua storia ai microfoni di Tuttomercatoweb.com partendo proprio dal suo approdo nel mondo interista anni fa: "Quando nel 2012 ho saputo che l'Inter aveva iniziato a seguirmi ho capito che dovevo concentrare tutte le mie forze e la mia volontà nel voler arrivare per convincere loro a comprarmi. La storia buffa è che il 20 aprile ero praticamente certo di diventare un giocatore del Parma dal giugno successivo, ma di punto in bianco arrivò l’Inter che offrì il triplo e mi comprò. È stata la prima volta in vita mia che ho pianto per il calcio. Mi porto dentro ricordi ed emozioni uniche, che oggi ho tatuato sulla mia pelle. Penso agli allenamenti in Prima Squadra, gli amici con cui sono cresciuto, ma soprattutto la felicità di stare in un ambiente di così alto livello".