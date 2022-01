Giorno della Memoria: l’Inter onora le vittime dell’Olocausto

Stefan De Vrij, in rappresentanza della squadra nerazzurra, si è recato presso il Memoriale della Shoah di Milano portando in dono la maglia di Árpád Weisz

In occasione del Giorno della Memoria, l’Inter ha voluto rendere onore alle milioni di vittime dell’Olocausto. Stefan De Vrij, in rappresentanza della squadra nerazzurra, si è recato presso il Memoriale della Shoah di Milano portando in dono la maglia di Árpád Weisz, tecnico ungherese che fu alla guida dell’Inter prima dell’introduzione delle leggi razziali nel 1938. L’allenatore tentò varie volte di scappare dall’Italia ma non ricevette aiuto da nessuno. Weisz lanciò il giovane Giuseppe Meazza nel campionato italiano ma non riuscì purtroppo a fuggire dalla follia nazista. Insieme alla sua famiglia, venne infatti condotto nel campo di concentramento di Auschwitz senza fare mai ritorno.