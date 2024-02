Pomeriggio non indimenticabile per i giocatori di scuola Inter impegnati quest'oggi nella 23esima giornata di Serie B. La beffa peggiore la subisce la Sampdoria di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito, che a Marassi si fa rimontare due gol di vantaggio dal Modena: avanti all'intervallo grazie alle reti di Facundo Gonzalez e Agustin Alvarez, i blucerchiati vengono raggiunti dai canarini con due rigori trasformati da Antonio Palumbo. Per Esposito, che è stato ammonito, 72 minuti in campo prima di essere rimpiazzato da Efrima Darboe.

Arranca il Lecco di Eddie Salcedo, che cade anche contro la Cremonese al Rigamonti-Ceppi e rimane fanalino di coda del torneo: decide un calcio di rigore segnato da Andrea Coda al 54esimo. L'ex Eldense gioca dal primo minuto venendo poi rilevato da Roberto Inglese al 73esimo. Gioca tutto l'incontro Franco Carboni al Liberati, dove la Ternana si arrende al Como lanciato dal nuovo arrivato Gabriel Strefezza.