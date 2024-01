Nel giorno di Inter-Lazio di Supercoppa Italiana anche Marco Materazzi diventa protagonista a Riyadh. Matrix è stato accolto con cori dedicati dai soci dell'Inter Club KSA, ai quali si aggiungono Inter Club Bahrein, Inter Club Iraq e Inter Club Qatar.

"L'emozione dell'incontro con Marco Materazzi si traduce in foto, abbracci, strette di mano, autografi - scrive Inter.it nel suo comunicato -. Sono i momenti in cui l'amore trasversale per l'Inter trova un unico centro: oggi è Riyadh, e mentre si canta "Tutti pazzi per Materazzi" le storie di chi ha viaggiato per raggiungere la capitale araba si fondono con i pensieri alla partita che ci aspetta".