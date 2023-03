NO ad ogni forma di discriminazione razziale: nella giornata in cui tutto il mondo lo ribadisce con ancora più forza, l’Inter si unisce a questo grido riaffermando in modo netto la forza di valori come il rispetto, l'unione, l'essere famiglia contro ogni forma di razzismo.

In occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della discriminazione razziale, una rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici del Settore Giovanile nerazzurro insieme a un gruppo di dipendenti del Club e ad una delegazione di ragazzi legata al progetto della Junior Tim Cup – parte dell’iniziativa Keep Racism Out di LegaSerieA con TIM e realizzato in collaborazione con CSI - si è recata al Memoriale della Shoah di Milano, un luogo simbolo - accanto alla Stazione Centrale - da cui partivano i treni della deportazione verso i campi di concentramento e di sterminio, diventato oggi un luogo di riflessione, con lo scopo di trasformare l’indifferenza nel fare la differenza.

Tutti i presenti, dopo la visita al museo, hanno assistito a un documentario su Árpád Weisz, che ha offerto un'ulteriore riflessione sui temi della discriminazione, delle disuguaglianze e delle persecuzioni a sfondo razziale.