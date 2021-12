‘Giornata mondiale dei diritti umani’, Handanovic: “Uguaglianza attraverso lo sport”

Il capitano nerazzurro evidenzia l'importanza di Inter Campus per garantire "libertà, rispetto, salute ed educazione"

Il 10 dicembre si celebra la 'Giornata mondiale dei diritti umani' e l'Inter, attraverso il lavoro di Inter Campus, non dimentica mai di far sentire il proprio impegno nel sociale. "Il gioco del calcio è un potente strumento per promuovere e difendere i diritti umani - sottolinea Samir Handanovic sul canale YouTube del club nerazzurro -. Libertà, rispetto, salute, educazione. Inter Campus e le Nazioni Unite promuovono l'uguaglianza attraverso lo sport".