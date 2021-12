Giornata da spettatore per Dzeko: oggi era sugli spalti del Gewiss Stadium

L'attaccante bosniaco era presente nel 4-1 della sua ex squadra contro l'Atalanta

Edin Dzeko ha mantenuto un ottimo rapporto con i suoi ex compagni della Roma nonostante l’addio maturato in estate e il trasferimento all’Inter. Complice l’anticipo al venerdì della squadra nerazzurra, oggi l’attaccante bosniaco ha deciso di sostenere la formazione giallorossa al Gewiss Stadium nel match vinto per 4-1 dalla formazione di José Mourinho contro l’Atalanta. Indubbiamente il Cigno ha portato bene.