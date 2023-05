"Sapete che per l’Inter è meglio che abbia vinto il City rispetto a una sfida ad Ancelotti? Ora gli inglesi sono nettamente favoriti e non è un male…" dice il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti direttamente dagli Internazionali d’Italia di tennis e riportato da Gazzetta.it. "La domanda nel calcio è talmente forte e articolata che bisognerebbe ripristinare la correttezza nei comportamenti e nei commenti. Ad esempio, ultima battuta, se la Juventus, e dico se, ha fatto un falso in bilancio perché togliere i punti? Se ragionassimo come Agenzie delle Entrate le sequestrino lo stadio che nel caso della Juve è un bene di proprietà" incalza a proposito del discorso relativo al caso Juventus.

Giorgetti ricorda, inoltre, l'impegno del ministro dello sport Abodi sull’eventuale intervento sull’organizzazione della giustizia sportiva:

"Purtroppo si sta verificando una situazione parossistica con i tifosi che fanno il tifo per i giudici sportivi. Mi rendo conto che il tema è delicato, ma certo va ripensato tutto. È evidente che il sistema di giustizia sportiva negli anni 60 e 70 non può più funzionare. La terzietà c’è ma non è possibile che gli organi di giustizia sportiva vengano nominati dal vincitore delle elezioni federali. E poi ci sono consiglieri di Stato, avvocati dello Stato che sono impegnati in processi sportivi, ma ognuno deve fare il suo mestiere".