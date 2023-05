Il discorso fatto dopo Inter-Lazio 3-1 da Maurizio Sarri, che ha spiegato la sconfitta dei suoi parlando di 'cilindrate diverse' tra le due formazioni, non è piaciuto affatto a Bruno Giordano, che sulle frequenze di Radiosei non le ha mandate a dire al tecnico biancoceleste: "La panchina della Lazio non è vero che è corta e ci sono fior di giocatori come Lazzari e Pellegrini. Lamentarsi in continuazione come fa Sarri della panchina e della ‘cilindrata’ non serve a nulla. Anzi, irrita i giocatori e li indispone - il pensiero dell'ex attaccante -. Anche Cancellieri non capisco perché non giochi: se Mancini ci crede, ne capirà qualcosa? Prendetemi per pazzo, ma secondo me domenica anche Basic avrebbe potuto dire la sua. Se Milinkovic e Luis Alberto stanno giocando male, evidentemente li devi sostituire. Non devi aspettare il patatrac. Se la mia squadra soffre e l’avversario prende metri, qualcosa dalla panchina devo fare".

Il discorso di Giordano, in seguito, si è spostato su chi domenica la gara l'ha fatta dall'inizio alla fine, chiudendo il primo tempo sotto di un gol per poi rimontare gli avversari con tre gol 77' e 90': "L’Inter è stata più forte e ha meritato di vincere. Se la trovi in giornata è la squadra più forte d’Italia. Comunque il destino è ancora nelle mani nella Lazio che ha più possibilità di tutti di arrivare nelle prime quattro. Poi se sarà seconda o quarta cambia poco. A livello di prestazione l’Inter ha creato tanto e alla fine il risultato è giusto, poi nel calcio si può anche vincere non meritando. Purtroppo non è accaduto. Provedel è stato fantastico in più di un’occasione, ma alla fine ha dovuto capitolare. C’erano state avvisaglie sul fatto che l’Inter stesse premendo e avrei fatto cambi anche prima"