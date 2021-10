Giordano: “Inzaghi merita un applauso all’Olimpico. L’Inter è in forma”

L'ex attaccante biancoceleste: "La Lazio dovrà sapere sfruttare i punti deboli dei nerazzurri"

Intervenuto ai microfoni di RadioSei, Bruno Giordano parla del ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico da avversario, alla guida dell'Inter: "Gli andrebbe riservato un bell’applauso, perché sia da calciatore che da allenatore ha scritto la storia della Lazio. Spero che non ci siano fischi. Si sapeva che prima o poi avrebbe scelto un’altra strada. Che si vada avanti anche senza di lui. Per quanto riguarda la partita, non è il miglior momento per la Lazio: Francesco Acerbi non ci sarà e Ciro Immobile è in dubbio. I Campioni d’Italia sono in forma, anche se in alcuni frangenti di partita sono andati in difficoltà. I biancocelesti dovranno essere bravi a sfruttare i punti deboli dei nerazzurri mandandoli noi in difficoltà come hanno fatto altri. L’importante è che loro non vengano a Roma convinti di avere il risultato già in tasca".