E' Giovanni Fabbian, entrocampista arrivato in estate dall'Inter, a regalare al Bologna di Thiago Motta la prima vittoria del campionato contro il Cagliari. Il classe 2003, entrato nel finale di gara, approfitta al 90esimo di uno scivolone di Radunovic per trovare la sua prima rete in Serie A e siglare il gol rimonta per il 2-1 finale: di Luvumbo e Zirkzee le altre reti del match. Finisce in parità (0-0) l'altro match delle 18.30 tra Udinese e Frosinone.