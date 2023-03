Come giudica il cammino e l’operato dell’Inter in questa stagione? A rispondere è Gianni Riotta, intervenuto sulle frequenze di Radio Nerazzurra, dove il giornalista notoriamente tifoso nerazzurro spezza una lancia a favore di Inzaghi: "L'Inter ha deluso in campionato anche se il posto rimane onorevole. Al di là della corsa del Napoli, l'Inter ha perso partite che non doveva perdere. In Champions League è da molti anni che non arriviamo ai quarti. Pertanto, sarebbe un grande onore riuscire a staccare il pass. Io sono molto ottimista e, mettendo da parte la scaramanzia e le timidezze da milanista, ti dico che col Porto passiamo il turno".

Ci può dare un suo giudizio anche su Inzaghi?

"Prima di parlare di Inzaghi, mi piacerebbe fare un passo indietro sulle scelte di smantellamento che la società ha deciso di intraprendere da un paio di anni a questa parte. La squadra si è indebolita. Io penso anche che il direttore Marotta abbia fatto dei miracoli veri tenendo insieme conti economici e risultati sportivi e, pertanto, su Inzaghi mi piacerebbe giudicarlo con una squadra competitiva. L'anno scorso siamo stati sfortunati e l'abbiamo regalato noi al Milan. Ma la responsabilità non l'assegnerei solo al mister. A fine anno mi aspetto che Marotta chiami la proprietà e dica: 'Se volete l'Inter dovete investire'. Altrimenti è meglio che cedano".

Tema stadio: che idea si è fatto?

"Tutte le grandi squadre moderne devono avere il proprio stadio. Non in condominio con il Milan ma uno stadio dell'Inter. Poi se questo può essere San Siro, bene. Altrimenti, ripeto, bisogna vivere nel futuro e non nel passato".