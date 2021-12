Le parole del dirigente sportivo

Il dirigente sportivo Gianni Di Marzio ha parlato a 'Maracanà', nel pomeriggio di "TMW Radio", di Spalletti: "È un aziendalista, non ho sentito in questi giorni parole che dicevano che Insigne è indispensabile. Non ha detto nulla di tutto ciò. Insigne? Fa bene ad andare in Canada adesso".