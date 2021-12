Gianni Di Marzio: “Scudetto, l’Inter viaggia a ritmi troppo elevati per la Juve”

Il parere dell'ex allenatore sulla corsa per il titolo

Gianni Di Marzio, ex allenatore, interpellato da Tuttojuve.com non se la sente di consederare la Juventus ancora in corsa per lo scudetto: "Onestamente questo mi sembra difficile, perché l'Inter viaggia davvero a ritmi molto elevati. Per me lo scudetto se lo contenderanno Inter e Milan. Il Napoli? Mi ha stupito in negativo contro Empoli e Spezia: forse le seconde linee non sono all'altezza delle prime".