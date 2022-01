Gianni Di Marzio: “Napoli ha grande forza morale e può lottare con le milanesi”

L'analisi sulla sponda partenopea

A "Radio Marte", nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Gianni Di Marzio, storico dirigente e allenatore, analizzando gli equilibri in seno al vertice della Serie A. Partendo proprio dalla sponda partenopea, a lui particolarmente a cuore: "Il Napoli ha una grande forza morale. E contro la Juve meritava. Se non fa cavolate nelle prossime 2 partite, e se riesce ad essere consapevole di non sbagliare, farà lo stesso campionato che ha fatto all'inizio, lottando per lo scudetto con Inter e Milan".