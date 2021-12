Gianni Di Marzio: “Lo scudetto è un affare conteso da Inter e Milan”

La convinzione: "Il Napoli non credo possa ambire al titolo"

Lo storico dirigente sportivo Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di "TuttoJuve.com.", parlando della lotta al vertice: "L'Inter viaggia davvero a ritmi molto elevati. Per me lo scudetto se lo contenderanno Inter e Milan. Il Napoli non credo possa ambire al titolo. Mi ha stupito in negativo contro Empoli e Spezia: forse le seconde linee non sono all'altezza delle prime".