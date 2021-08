Gianni Di Marzio: “Inter, Milan e Roma in pole, Juve non competitiva per lo Scudetto”

L'ex tecnico traccia la griglia personale per la lotta al vertice

A parlare degli orizzonti imminenti che coinvolgono la lotta Scudetto, ai microfoni di Tmw Radio, è stato l'ex tecnico Gianni Di Marzio: "Per me non è una novità questa di Ronaldo, non voleva da tempo restare a Torino. Non c'è mai stato nulla da fare, ma nessuno se n'è mai accorto? Adesso in pole ci sono Inter, Milan e Roma che hanno squadre davvero forti e strutturate, per me la Juve non è competitiva per lo Scudetto".