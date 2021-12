Gianni Di Marzio: “Inter e Atalanta brave ad avere rosa lunga”

Poi l'opinione su Mourinho: "E' furbo, scaltro, poteva essere un allenatore napoletano a tutti gli effetti"

L'allenatore Gianni Di Marzio ha parlato alla trasmissione 'Guelfi e Ghibellini' in onda su "Tmw Radio" degli equilibri del campionato di A: "L'Inter e l'Atalanta sono state brave ad avere una buona panchina, una rosa lunga. Mourinho fino ad ora non ha inciso molto sulla squadra, si deve guardare la globalità del campionato, a me fa simpatia, è un allenatore che fa bene al calcio. È un allenatore da quartieri spagnoli napoletani. Mourinho è furbo, scaltro, poteva essere un allenatore napoletano a tutti gli effetti".