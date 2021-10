Gianni Di Marzio: “Davanti le squadre che fanno il calcio migliore”

L'analisi dell'ex allenatore, dall'alto della sua esperienza

Non è mai tardi per pianificare i protocolli delle previsioni. A "Radio Marte", nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore, parlando degli equilibri nella lotta al vertice, soprattutto dell'inizio bruciante della truppa di Spalletti: "Il Napoli si conferma come squadra da Scudetto - analizza -, in questo momento ci sono davanti le squadre che fanno un calcio migliore. L'Inter merita di essere considerata come favorita, ogni partita è storia a sé