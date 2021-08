Gianni Di Marzio: “Con i soldi di Lukaku e Hakimi l’Inter rifà la squadra”

L'ex allenatore è molto convinto della propria opinione: Big Rom va ceduto perché l'offerta è altamente irrinunciabile

Anche l'ex allenatore Gianni Di Marzio ha detto la sua ai microfoni di Tmw Radio sulla trattativa sempre più calda per la cessione di Lukaku al Chelsea: "Il belga deve necessariamente andare via. Mi dispiace per i tifosi dell'Inter. Giocatori si prendono a 23-24 anni e si devono vendere a 27-28, lui ne ha 30. Farebbero una plusvalenza bestiale. Con i suoi soldi e quelli di Hakimi ci rifanno la squadra. C'è poco denaro che circola, bisogna approfittarne. Dispiace per la cessione, ci perde anche il campionato, ma di fronte a certe cifre non si deve fare troppo moralismo. Come sostituto ideale serve uno col suo fisico, tipo Zapata".