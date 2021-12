Gianfelice Facchetti: “San Siro è una delle ultime frontiere dell’identità di Milano”

Continua il dibattito sul futuro dell'impianto milanese

Gianfelice Facchetti continua la sua battaglia per non abbattere lo stadio Meazza. Il figlio del grande Giacinto ha postato una suggestiva immagine dell'impianto di San Siro accompagnata da un messaggio su Instagram. "Dedicato... A quelle persone che parlano a vanvera di San Siro, a quelle che non ne hanno colto il fascino e se ne sbarazzerebbero oggi stesso, a quelle che ancora pensano che nel 2021 a Milano si possa fare a meno del sentimento popolare e della memoria... San Siro è una delle ultime frontiere dell'identità di questa città. Dopo, oltre, girato l'angolo, cosa resta?".