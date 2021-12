Gianfelice Facchetti: “S. Siro? Tema va affrontato con più cura e non per decreto”

Il figlio del grande Giacinto: "Sembra che sia tutta una partita tra chi vuol restare arroccato sul passato, i nostalgici e chi ci vuole portare nel futuro"

Intervenendo sulle frequenze di Radio Cusano Campus,GianfeliceFacchetti ha espresso il suo punto di vista sul tema del futuro di San Siro, tanto enorme per portata che non può essere ridotto a semplice guerra tra opposte fazioni: "Sembra che sia tutta una partita tra chi vuol restare arroccato sul passato, i nostalgici, e chi ci vuole portare nel futuro. Credo che la storia e la memoria abbiano un valore che va tutelato quanto gli altri aspetti", dice il figlio del grande Giacinto. Rammentando il valore iconico del Meazza: "In questo stadio hanno giocato i più grandi del calcio e hanno cantato i più grandi della musica - dice Facchetti jr. -. Solo per questo e anche per tutti quelli che da spettatori hanno vissuto delle emozioni, andrebbe affrontato il tema del suo futuro con più cura. Si può decidere qualsiasi cosa ma ci si deve arrivare con una decisione partecipata e non per decreto, come richiede la storia dell'impianto".