Gianfelice Facchetti: “Con InterSpac aiutiamo l’Inter a non essere mai sola”

"Bisogna aprire un nuovo filone di inclusione e calcio sostenibile", le parole di Facchetti junior

Tra i tanti ospiti intervenuti quest'oggi nel forum di presentazione del progetto di azionariato popolare per l'Inter, ha detto la sua sull'iniziativa anche Gianfelice Facchetti: "InterSpac deve essere un'alleanza tra ciò che succede in campo e ciò che avviene fuori, tra campioni e tifosi; una cosa che è andata smarrita ultimamente, visto che ormai i tifosi si sono un po' ridotti al ruolo di consumatori. Dobbiamo far sì che l'Inter non sia mai sola, come cantano i tifosi del Liverpool. Dobbiamo ritrovare lo sguardo dei fondatori del club e dare all'Inter la possibilità di continuare la propria storia con un nuovo filone di inclusione e calcio sostenibile. Se non ora, quando?".