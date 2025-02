Recrimina contro la direzione dell'arbitro Federico La Penna l'allenatore dello Spezia Luca D'Angelo, che intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Catanzaro ha avuto molto da ridire sull'arbitraggio, visto che la sua squadra si è ritrovata con ben quattro giocatori ammoniti nello spazio di appena venti minuti, tra i quali anche Pio Esposito che ha rimediato un giallo per simulazione: "Ho parlato con l’arbitro, gli ho detto che ha indirizzato la partita con il giallo a inizio partita e dopo 20 minuti avevamo quattro ammoniti. Un po’ troppo fiscale in quelle cose, mi limito a questo e commento solo la mia partita. Non commento le partite degli altri, rimarrei male se qualcuno commentasse le nostre”.