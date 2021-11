Gialla e nera: è già in cantiere la terza maglia 2022-2023

Terza maglia Inter 2022/23, Footy Headlines svela le prime indiscrezioni: sarà Dynamic Yellow/Black il colore del Brasile a Qatar 2022

Nel pieno della stagione calcistica 2021/22, ancora non arrivata a piena maturazione, Footy Headlines svela già le prime indiscrezioni su quella che potrebbe essere la terza divisa dell'Inter per la stagione successiva. La terza maglia Inter 2022-2023 - secondo quanto svelato da FH - dovrebbe essere firmata da Nike e i colori predominanti sarebbero il giallo e il nero. "Ufficialmente, i colori sono “Dynamic Yellow/Black. Dynamic Yellow è lo stesso colore utilizzato per la maglia della Coppa del Mondo 2022 del Brasile" si legge su Calcioefinanza.it che parla indicativamente di lancio ufficiale per agosto 2022.