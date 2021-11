Giacomo Nizzolo visita la sede dell’Inter: “Grazie pazza”

Il velocista classe '89 ha visitato ieri la sede nerazzurra, con grande piacere ed entusiasmo, come testimonia lo scatto che lo ritrae nella bacheca dei trofei conquistati dall'Inter con in mano lo Scudetto 2021

Off season significa qualche svago in più se di professione fai il corridore professionista. Giacomo Nizzolo, caldo tifoso interista, ha già iniziato la preparazione per proiettarsi nel miglior modo possibile all'avvio della nuova stagione che lo vedrà protagonista con la Israel Start-Up Nation dopo il triennio ricco di soddisfazioni al Team Qhubeka NextHash, ricordando il brillante 2020 tra il titolo italiano e quello europeo conquistati nel giro di 20 giorni. Il velocista classe '89 ha avuto modo di visitare ieri la sede nerazzurra, con grande piacere ed entusiasmo, come testimonia lo scatto che lo ritrae nella bacheca dei trofei conquistati dall'Inter, con in mano quello più recente: lo Scudetto 2021.