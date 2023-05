Intervistato da Radio FirenzeViola, Giacomo Ferri, ex difensore del Torino e fratello dell'attuale club manager dell'Inter, Riccardo, ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina in programma mercoledì prossimo all'Olimpico di Roma: "Non c’è nessuna squadra inarrivabile. In una gara secca ci sono valori diversi. Sulla carta l’Inter è in forma ed è superiore, ma la Fiorentina fa un calcio bellissimo e sta bene. In una finale si equivalgono".