Nel postpartita di Monza-Napoli su DAZN, l'ex centrocampista Emanuele Giaccherini ha parlato così della grande prova offerta da Piotr Zielinski, in gol contro la formazione brianzola:

"Mi ha colpito tantissimo la sua professionalità - ha ammesso l'ex calciatore -. Sappiamo che a fine stagione andrà via, per lui sicuramente non è facile questo momento, anche perché è stato messo un po' ai margini durante la stagione ed è stato escluso dalla lista Champions. Ha giocato partite di livello e fino alla fine della stagione lotterà per il Napoli. Può essere un rimpianto, perché giocatori di quel livello ce ne sono pochi. Io ho giocato assieme a lui, a un certo punto lo voleva anche il Real Madrid", ha detto sul calciatore che a luglio dovrebbe trasferirsi a Milano sponda Inter.