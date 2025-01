Tiene banco in queste ore ancora il futuro di Davide Frattesi. Ne ha parlato anche Emanuele Giaccherini sulle frequenze di DAZN. E' più la Roma che ha bisogno di lui o il giocatore del club giallorosso per rilanciarsi? Di seguito le parole dell'ex fantasista della Juve e non solo: "Per me entrambe le cose. Frattesi è un giocatore importante - spiega -, che in questo momento non sta giocando nell’Inter solo perché davanti ha tre mostri sacri. Però è un giocatore che meriterebbe assolutamente di giocare con continuità", ha concluso.