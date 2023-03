Ospite negli studi di DAZN, l'ex difensore del Napoli Faouzi Ghoulam si pronuncia sull'eventuale futuro di Thiago Motta, attualmente allenatore del Bologna: "Io penso che non è ancora pronto per una squadra come il Paris Saint-Germain. Il PSG è una squadra speciale, una situazione molto diversa dall’Italia. In Italia dove lo vedo? Magari all’Inter”.