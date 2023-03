"Non mi piace tanto come si parla del Napoli perché non si dà la reale importanza a quello che sta facendo. Sono primi con 18 punti di vantaggio sulla seconda, una cosa mai vista nel campionato italiano. Sono agli ottavi di finale di Champions e ne parlano come se fosse tutto normale. Dobbiamo essere felici perchè sta facendo una stagione strepitosa anche a livello internazionale. Con il +18 in classifica ogni vittoria sembra banale, oggi si parla molto di più della corsa Champions che del Napoli che sta facendo una stagione incredibile.