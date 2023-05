Ospite negli studi di Sky Calcio Club', il difensore Faouzi Ghoulam si proietta così verso la finale di Champions League tra Manchester City e Inter: "L'anno scorso ci era già andato vicino il City e non si sa come ci sia arrivato il Real Madrid. Credo che quest'anno stia semplicemente recitando il calcio che ha sempre fatto. L'Inter che ho visto contro il Milan mi è piaciuta tanto nel modo di ripartire con i tre centrocampisti. Ripartire da dietro e non buttare la palla secondo me è il modo giusto per giocarsi la partita, buttare la palla in avanti per Dzeko e Lautaro secondo me sarebbe un po' un suicidio", ha concluso l'ex Napoli