Ghirelli sulla riforma: “Bisogna tener conto di tutte le componenti federali”

Il presidente della Lega Pro chiede unione d'intenti: "È un processo di mediazione per far passare un messaggio"

Poi la convinzione su una tematica particolarmente discussa negli ultimi tempi: “Quando abbiamo iniziato a dire via i ripescaggi, proprio per non essere accusati di fare il gioco a favore nostro – e mi fa male ancora dirlo – ho detto via alle riammissioni. Uno degli strumenti più innovativi che si era messo in campo, perché aveva premiato i club più virtuosi rispetto a quelli banditi”. Sulla riforma ha infine aggiunto: “Io difenderò gli interessi della Serie C. Bisogna essere, però, disponibili ad accettare tutte le ipotesi e che qualche taglio andrà fatto. Non è vero che posso azzeccarle tutte, ma se si vuole far passare una riforma bisogna tenere conto di tutti. È un processo di mediazione per far passare un messaggio", conclude intervistato da La Casa di C, come riporta TifosiPalermo.it