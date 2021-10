Ghirelli: “Sempre stato contrario alle multiproprietà”

Le parole del presidente della Lega Pro

“Io sono sempre stato contrario alle multiproprietà”. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è tra i componenti del consiglio federale che hanno deliberato la fine dell’era delle multiproprietà e ne parla in esclusiva ai microfoni di TuttoC: "Un tema che interessa molto da vicino la Serie C, dove la famiglia De Laurentiis controlla il Bari, mentre Maurizio Setti è socio di maggioranza del Mantova. Entrambi dovranno prendere una decisione tra queste due società e le rispettive compagini di Serie A (Napoli e Verona) entro la stagione 2024/2025. Anzi, vi svelo una cosa: la prima volta che si parlò di multiproprietà lo feci io come consigliere delegato della lega nazionale professionisti. Volevamo prendere a modello la Spagna. Poi si cerca sempre di utilizzare gli strumenti in modo furbastro. L’ultimo consiglio federale - prosegue il numero uno di via Jacopo da Diacceto - non ha fatto altro che prendere atto delle norme che esistono e dare un tempo congruo agli interessati per non trovarsi nelle stesse condizioni della Salernitana. Per questo penso sia stato giusto dare tre anni di tempo. Certo, la famiglia De Laurentiis ha un merito, così come la famiglia Setti. Lo stesso Lotito ha un merito, per quanto riguarda la Salernitana. Hanno recuperato storie importanti, se penso al Mantova mi vengono in mente il piccolo Brasile, Edmondo Fabbri, Giagnoni, William Negri. Mi dicono che Luigi de Laurentiis voglia fare ricorso. Fa benissimo. Io ho sempre detto ai miei presidenti che, se ritengono toccato un loro diritto, fanno bene a difenderlo in tutte le sedi e in tutti i modi legittimi".