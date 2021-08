Ghirelli: “Per entrare allo stadio servirà green pass, chi non lo ha va al mare”

Schietto e molto chiaro il commento del presidente della Serie C relativamente all'obbligo di avere il green pass per l'accesso agli impianti sportivi

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni di Orticalab ha commentato la scelta condivisa tra Figc e Governo per l'accesso agli impianti sportivi: "Per entrare allo stadio sarà obbligatorio il green pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione e penso che sia giusto così. Chi non vuole vaccinarsi, vuol dire che la domenica andrà al mare".