Ghirelli: “Il governo deve aiutare il calcio con risorse e incentivi”

Il Presidente della terza serie calcistica italiana è chiaro e fa un appello al Governo

Intervistato da ItalPress, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è chiaro nel chiedere aiuto al Governo per far riprendere l'economia del pallone dopo la grande crisi post-pandemia: "Caro presidente Draghi, cara sottosegretaria Vezzali vi scongiuro: occorre aiutare il calcio in generale, a noi della C serve far arrivare quelle risorse per le spese dei tamponi e occorrerebbe dilazionare le rateizzazioni fiscali. Il nostro è il calcio sociale, il calcio dei ragazzi, se avvenisse un crac a perdere sarebbe il Paese Italia perché diventerebbe più povero socialmente, perderebbe posti di lavoro".