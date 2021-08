Gheysens, pres. Anversa: “Meglio Nainggolan a 2 milioni o Vanaken a tre?”

Il patron del nuovo club del Ninja punge il Club Bruges: "Per Mignolet, Trebel e Kompany ingaggi che non daremmo mai"

Paul Gheysens, presidente dell'Anversa, respinge le accuse di spese pazze dopo il ricco mercato del suo club. Intervistato da Het Laatste Nieuws, il patron del Grande Vecchio illustra per filo e per segno i conti e non perde l'occasione per punzecchiare il Club Bruges: "Trebel, Kompany, Mignolet: sono 3 milioni e più. Poi c'è anche Vanaken. Sono stipendi importanti che non daremmo mai. E poi, è preferibile Radja Nainggolan per poco meno di due milioni o Hans Vanaken per tre?".