Ghersini per Inter-Spezia, prima partita in carriera coi nerazzurri in campo

Per l'arbitro di Genova solo due incroci con la formazione Primavera risalenti addirittura al 2012

Così come Livio Marinelli sabato a Venezia, anche Davide Ghersinidirigerà l'Inter in carriera per la prima volta in occasione della gara di mercoledì sera contro lo Spezia. Il fischietto 36enne di Genova ha precedenti remoti a livello di Primavera coi nerazzurri, entrambi risalenti addirittura al 2012 e chiusi entrambi con due pareggi: 0-0 col Brescia e 1-1 in un derby col Milan.