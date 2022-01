Gherardo Colombo: “Nuovo San Siro, occhio al flusso finanziario per le opere”

Il capo del Comitato per la Legalità del Comune di Milano: "Serve verificare le condizioni per il dibattito pubblico"

L'ex Pm di Mani Pulite Gherardo Colombo, ora a capo del Comitato per la Legalità, Trasparenza e Efficienza amministrativa del Comune di Milano, annuncia che il dossier sullo stadio nuovo di San Siro dovrà passare dalla lente d'ingrandimento del suo ufficio per scongiurare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata: "Si tratta di una questione di grande rilievo per la città e ci lavoreremo. Credo che ci siano degli aspetti che riguardano da una parte le volumetrie, ossia il rispetto del Piano di governo del territorio, e aspetti che riguardano un po' la fedeltà de progetto a una Milano che ha anche le sue tradizioni".