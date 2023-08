Continua a tenere banco in casa Inter e nel mondo del calciomercato la trattativa tra Lazar Samardzic e i nerazzurri. La fumata bianca che tarda ad arrivare ha attirato l’attenzione anche dell’ex ds di Udinese e Palermo Manuel Gerolin che a Tuttomercatoweb ha dichiarato: "Il fattore economico è sempre la prima cosa, il primo ostacolo. Ma se l’accordo con l’Udinese è stato trovato non mi aspetto colpi di scena. Il giocatore non può perdere un’occasione del genere".

Daniele Luongo