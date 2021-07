Gerolin: “Mourinho alla Roma sfida affascinante, ma la sua Inter era più forte”

L'esperto dirigente analizza il ritorno in Italia dello Special One

“Un gran colpo per un rilancio necessario”. Ospite su CMIT TV, ManuelGerolin sintetizza con queste parole lo sbarco alla Roma di José Mourinho. Aggiungendo poi qualche precisazione: “All’Inter aveva una squadra molto più forte e dovrà lavorare anche sugli acquisti guardando ai bilanci. I giallorossi non vincono da molto e Roma è una piazza particolare. Non sarà facile, ma è una sfida affascinante”.