Claudio Gentile è tra gli ospiti della puntata di questo lunedì di Radio Anch'io Lo Sport. L'ex difensore campione del mondo del 1982 parla della corsa scudetto dal punto di vista della Juventus. "L'obiettivo principale è la zona Champions, dovesse vincere lo scudetto sarebbe una bella impresa. Aspettiamo l'Inter che sarà impegnata anche in Coppa come saprà reggere per vincere il campionato. L'obiettivo dei nerazzurri è il campionato per cui questa situazione può creare preoccupazione, però l'Inter è fatta da giocatori di alto livello, abituata alla competizione. E' la squadra più forte, per cui per la Juve non sarà facile".

Nella corsa scudetto, per Gentile, "entrerà anche il Milan. Queste tre squadre lotteranno per il titolo. L'Inter forse è un po' svantaggiata per gli impegni internazionali, vedremo come gli allenatori gestiranno gli impegni. La Juve farà di tutto per vincere il campionato perché sarebbe molto importante, ma l'Inter mi piace molto come giocatori e la vedo favorita".