Josep Martinez, portiere del Genoa, raggiunto dal quotidiano catalano Sport parla della sfida di questa sera tra Atletico Madrid e Inter dicendosi convinto che i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per superare i Colchoneros: "È una squadra molto forte. Hanno un grande portiere, una difesa molto dura e davanti giocatori letali, con tanta qualità, che fanno la differenza. L'anno scorso hanno raggiunto la finale di Champions League, quest'anno sono sulla strada giusta, hanno un grande progetto, una base molto potente e un ottimo allenatore. Penso che possano andare molto lontano, ma la partita di ritorno contro l'Atlético de Madrid sarà complicata. Al Metropolitano la gente, l'atmosfera, il fattore Cholo si faranno sentire. La vittoria per 1-0 all'andata è stata molto importante, ma penso che la sfida si deciderà ai supplementari o ai rigori".

L'estremo difensore del Grifone parla anche in termini lusinghieri di Lautaro Martinez: "Lautaro è l'attaccante più forte che abbia mai affrontato. È inarrestabile e, nonostante non sia stato bravissimo contro di noi, ha segnato gol contro quasi tutta la Serie A. Quest'anno l'Inter può sorprendere".